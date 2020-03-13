Жительница Бурятии ударила ножом сожителя, не выдержав оскорблений

Ранее мужчина ломал ей челюсть







В конце 2019 года жительницу Бурятии судили за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя.20 сентября 2019 года в послеобеденное время мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришёл домой и начал предъявлять претензии своей гражданской жене. При этом он выражался грубой нецензурной бранью в её адрес, а также, подойдя к ней, несколько раз замахнулся рукой в лицо, однако женщина уклонилась от ударов. После чего агрессивный мужчина сел в кресло в комнате и продолжил оскорбления сожительницы.Не вытерпев оскорблений, чистившая на кухне картошку женщина подошла к гражданскому мужу и ударила его ножом в грудь. Тем самым она причинила ему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, которое расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью.У потерпевшего пошла кровь, она испугалась и вызвала «скорую».- Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью. По существу показала, что в рассматриваемый день сожитель пришёл домой пьяный, начал скандалить, выражаться в её адрес нецензурной бранью, оскорблял. Она не вытерпела и воткнула нож, который держала в руке, в правую сторону груди потерпевшего, - говорится в материалах дела.Обвиняемая сообщила, что ранее, в 2015 году, сожитель сломал ей челюсть. Других случаев применения насилия не было.Потерпевший в случившемся винил себя, жену простил. Он подтвердил, что в тот злополучный день пытался ударить супругу. Также мужчина рассказал, что по характеру она хорошая и добрая, при этом не терпит, когда он выпивает. У пары годовалый сын. Он попросил не лишать подсудимую свободы.Его тёща рассказала, что мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками.Мухоршибирский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Суд постановил - исполнение наказания отсрочить до достижения сыном осуждённой четырнадцатилетнего возраста.Приговор вступил в законную силу 17 декабря 2019 года.