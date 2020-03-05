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Забайкалец инсценировал преступление, потеряв барсетку с деньгами

Забайкалец инсценировал преступление, потеряв барсетку с деньгами
Общество,  Фото:pixabay.com
Деньги предназначались на подарки для женщин-коллег к 8 марта

В полицию города Балей Забайкальского края обратился 23-летний местный житель и заявил, что на него напал мужчина. По его словам, злоумышленник украл деньги и сотовый телефон. Инцидент произошёл на пустыре на окраине города.

Полицейские не смогли найти очевидцев произошедшего, а сам потерпевший не назвал ни одной приметы налётчика. А для убедительности перед приездом правоохранителей балеец сделал себе синяк и упал на землю.

Но полицейские усомнились в правдивости описываемых событий. Мужчине не удалось обмануть стражей порядка.

Выяснилось, что якобы украденные 10 200 рублей, принадлежат коллективу предприятия, в котором работает молодой человек, и предназначались для покупки подарков сотрудницам к 8 марта. Балеец потерял барсетку, в которой находились чужие деньги, и решил инсценировать ограбление.

За заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


Забайкальский край
 
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