Деньги предназначались на подарки для женщин-коллег к 8 марта
В полицию города Балей Забайкальского края обратился 23-летний местный житель и заявил, что на него напал мужчина. По его словам, злоумышленник украл деньги и сотовый телефон. Инцидент произошёл на пустыре на окраине города.
Полицейские не смогли найти очевидцев произошедшего, а сам потерпевший не назвал ни одной приметы налётчика. А для убедительности перед приездом правоохранителей балеец сделал себе синяк и упал на землю.
Но полицейские усомнились в правдивости описываемых событий. Мужчине не удалось обмануть стражей порядка.
Выяснилось, что якобы украденные 10 200 рублей, принадлежат коллективу предприятия, в котором работает молодой человек, и предназначались для покупки подарков сотрудницам к 8 марта. Балеец потерял барсетку, в которой находились чужие деньги, и решил инсценировать ограбление.
За заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец инсценировал преступление, потеряв барсетку с деньгами
Общество, Фото:
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