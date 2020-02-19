Лхарамба Багша Лубсан Хайдуб возглавит тантрический дацан Жуд
Представители-ламы Буддийской традиционной Сангхи России направились в Индию на интронизацию Хамбо-ламой Тантрического дацана Лхарамба Багши Лубсана Хайдуба, которое состоится 21 февраля в Жуд дацане города Дхармасала в Индии.
Лхарамба Багша приехал из Индии в Иволгинский дацан по приглашению главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева в 1998 году, по направлению Гоман дацана в качестве преподавателя философского факультета Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Здесь он проработал до 2002 года, до назначения на должность Гэбгы ламы в тантрическом дацане Жуд Индии. До возвращения в Бурятию был настоятелем монастыря Карша в родном Ладакхе.
В 2011 году по приглашению Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева Лхарамба Багша Лубсан Хайдуб вернулся в Иволгинский дацан и продолжил свою преподавательскую деятельность. Кроме того, ему было поручено быть официальным представителем Гоман дацана Индии в Сангхе России.
Обладая глубочайшими познаниями в теории и практике учения Будды, самой высокой ученой степенью Лхарамба, уважаемый Лубсан Хайдуб Багша все годы работы в Бурятии оставался верен своему предназначению преподавателя, Учителя. Он всегда говорил, что его сюда «отправили преподавать Дхарму, преподавать в Буддийском университете». Несмотря на настойчивые приглашения и просьбы переехать в город, он всегда жил в дацане. Более того, Лхарамба Багша не поддался модным тенденциям создавать в Улан-Удэ и в других городах России собственные Дхарма-центры.
Перед отъездом в Индию три года назад Лхарамба Багша сказал: «Через шесть лет я вернусь к вам!». Теперь Лхарамба Багша Лубсан Хайдуб возглавит Жуд – один из самых больших тантрических дацанов Индии, став его Хамбо-ламой. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Преподаватель Буддийского университета станет Хамбо-ламой в Индии
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