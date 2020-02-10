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Иркутский блогер об открытом совещании в Бурятии: «Войдёт в топ-5»

Иркутский блогер об открытом совещании в Бурятии: «Войдёт в топ-5»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Блогера Анну Мамаеву интересовала тема туризма на прошедшем совещании

Блогер и радиоведущая из Иркутска Анна Мамаева посетила открытое совещание правительства республики «Наша Бурятия», которое прошло 8 февраля на площадке ФСК. На Анну в Instagram подписано более 19,7 тысяч человек, а сама она называет себя амбассадором пляжного Байкала.

Как сообщал «Байкал-Daily», впервые глава Бурятии Алексей Цыденов и зампреды правительства отчитывались об итогах 2019 года в новом формате. Присутствовали эксперты в разных отраслях, общественники, бизнесмены, представители районов республики, прийти на совещание мог каждый желающий после онлайн-регистрации. В итоге зал оказался полон, совещание посетили более двух тысяч человек.

Миссия Анны Мамаевой – показать через свой блог, как именно проходит в Бурятии первое совещание такого формата.


- Я еду в такси, водитель такой: «А вы куда?», а я говорю: «Так сегодня же большое мероприятие!», что он сделал дальше – он паркует свой автомобиль, звонит кому-то и рассказывает, что сегодня выступает глава. Все, народ пошёл! Я поняла, что я стала маленьким источником популяризации этого большого мероприятия, - рассказала историю блогер.

Анна Мамаева добавила, что хотела бы, чтобы открытое совещание проходило ежегодно с таким же размахом.

- Я хочу, чтобы это событие вошло в ТОП-5 самых главных событий года в Бурятии, - заявила она.

Блогер рассказала, что больше всего её интересовали планы на развитие туризма, так как она любит отдыхать на «нашей стороне» Байкала.

Анна Мамаева называет себя амбассадором пляжного Байкала – на совещании она открыла тайну – возможно, в скором времени подобных ей амбассадоров станет больше, и Бурятия станет главным продвиженцем кампании.


блогеры правительство республики
 
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