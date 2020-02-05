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Житель Бурятии получил условный срок за наркотики

Житель Бурятии получил условный срок за наркотики
Общество,  Фото:pixabay.com
Сельчанин собрал коноплю и хранил её в лесу

32-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В суде установлено, что в ноябре 2019 года в Иволгинском районе мужчина собрал коноплю массой 1,69 кг. Собранный наркотик он перевёз в лес Еравнинского района, где осуществлял работы по расчистке лесосеки. Там он хранил наркотическое вещество без цели сбыта.

Преступные действия сельчанина выявлены сотрудниками полиции, наркотик изъят.

Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура наркотики
 
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