Житель Бурятии получил условный срок за наркотики

Сельчанин собрал коноплю и хранил её в лесу



32-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



В суде установлено, что в ноябре 2019 года в Иволгинском районе мужчина собрал коноплю массой 1,69 кг. Собранный наркотик он перевёз в лес Еравнинского района, где осуществлял работы по расчистке лесосеки. Там он хранил наркотическое вещество без цели сбыта.



Преступные действия сельчанина выявлены сотрудниками полиции, наркотик изъят.



Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

