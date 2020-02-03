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Чита примет 3-й этап первенства ДФО по конькобежному спорту

Чита примет 3-й этап первенства ДФО по конькобежному спорту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победители и призёры соревнований продолжат борьбу на первенстве России

С 5 по 7 февраля в Чите пройдут межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, первенство Дальневосточного Федерального округа. В состязаниях примут участие юноши и девушки 13-17 лет из Еврейской Автономной области, Хабаровского и Забайкальского краёв.

Это уже третий этап соревнований ДФО. Предыдущие прошли в Биробиджане и Хабаровске.

В рамках данного этапа будут определены победители и призёры первенства ДФО, которые продолжат борьбу на первенстве России в городе Коломна уже 26-28 февраля.

Главным судьей на соревнованиях станет судья всероссийской категории Ольга Колесникова из Иркутска.

- Забайкальские конькобежцы успешно выступают на соревнованиях первенства ДФО. На сегодняшний день уже можно сказать, что четверо наших спортсменов досрочно стали финалистами первенства России, – рассказал судья всероссийской категории, главный секретарь соревнований Александр Борисов.

Состязания пройдут на ледовой арене спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.

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спорт конькобежный спорт первенство первенство ДФО Чита
 
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