Победители и призёры соревнований продолжат борьбу на первенстве России
С 5 по 7 февраля в Чите пройдут межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, первенство Дальневосточного Федерального округа. В состязаниях примут участие юноши и девушки 13-17 лет из Еврейской Автономной области, Хабаровского и Забайкальского краёв.
Это уже третий этап соревнований ДФО. Предыдущие прошли в Биробиджане и Хабаровске.
В рамках данного этапа будут определены победители и призёры первенства ДФО, которые продолжат борьбу на первенстве России в городе Коломна уже 26-28 февраля.
Главным судьей на соревнованиях станет судья всероссийской категории Ольга Колесникова из Иркутска.
- Забайкальские конькобежцы успешно выступают на соревнованиях первенства ДФО. На сегодняшний день уже можно сказать, что четверо наших спортсменов досрочно стали финалистами первенства России, – рассказал судья всероссийской категории, главный секретарь соревнований Александр Борисов.
Состязания пройдут на ледовой арене спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.
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Чита примет 3-й этап первенства ДФО по конькобежному спорту
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