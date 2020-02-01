«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ стартовал Чемпионат и первенство ДФО по ушу-кунгфу. Торжественное открытие состоялось вчера в физкультурно-спортивном комплексе. На церемонии зрители увидели показательные выступления лучших спортсменов.
Здесь собрались лучшие спортсмены России и Дальнего Востока, мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы. Приехали гости со всего Дальнего Востока, всего более 200 участников с Амурской области, Приморского и Забайкальского края, республик Саха (Якутия) и Бурятия.
По итогам соревнований будет сформирована сборная округа, которая в начале марта будет выступать на чемпионате и первенстве России в Москве.
Соревнования завершатся сегодня - 1 февраля.
В Улан-Удэ стартовал Чемпионат и первенство ДФО по ушу-кунгфу: фоторепортаж
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