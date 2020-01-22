По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по республике местами небольшой снег
Ветер ночью восточный 5-10, днём северо-западный 9-14, по Прибайкалью до 16 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью 21-26, при снеге 15-20, местами по северу и юго-западу 32-37, днём 11-16, по северу местами 18-23 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер ночью восточный 3-8, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 22-24, днём 11-13 мороза.
В Улан-Удэ днём тёплая погода
Общество, Фото:
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