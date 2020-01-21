В Бурятии вручили медали ветеранам Корейской войны

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кабанский район»

Награждение прошло в администрации Кабанского района



67 лет прошло с момента гражданской войны на Корейском полуострове. В боевых действиях принимали участие и военнослужащие из Кабанского района Бурятии.



Тёплая встреча воинов-участников боевых действий в Корее прошла в администрации муниципального образования. Жителям Кабанского района, участникам боевых действий в Корее Бахареву Андриану Терентьевичу и Егорову Николаю Васильевичу были вручены памятные медали.



Во встрече приняли участие глава района Алексей Сокольников, начальник районного отдела военного комиссариата РБ Владимир Шемякин, представители всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кабанский район».



Справка



Корейская война 1950-1953 годов – локальный военный конфликт между КНДР и Республикой Корея. Прокоммунистическую Северную Корею поддерживали СССР и Китай, участие которых в этом конфликте было неофициальным. В боевых действиях на стороне Южной Кореи принимали участие миротворческие силы ООН.

