Трое мужчин застряли в снегу
В ночь на 19 января на телефон спасения в городе Братске Иркутской области поступил звонок с просьбой о помощи. Рыбаки, возвращаясь с подлёдной рыбалки по ледовому полю Братского водохранилища, застряли на своём автомобиле в снегах. На помощь к ним поспешил товарищ, однако его автомобиль тоже попал в снежный плен. Так трое мужчин на двух автомобилях оказались среди ночи в метель в районе мыса Коврижка.
В четвёртом часу ночи группа спасателей отправилась на помощь к людям, терпящим бедствие. На снегоходе в течение получаса они нашли людей и эвакуировали их в расположение отряда, где мужчины смогли обогреться. Медицинская помощь им не потребовалась.
- В данном случае людей спасло наличие связи. При её отсутствии или с разряженным телефоном история могла завершиться трагически, поскольку рыбаки, отправляясь на рыбалку, выехали на лёд на автомобилях в неположенном месте, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области с Братского водохранилища эвакуировали троих рыбаков
Общество, Фото:
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