Главная задача – не допустить выход людей и выезд техники на опасные участки
В Бурятии стартовал второй этап акции «Безопасный лёд». Для предотвращения гибели людей и провала техники под лёд сотрудники МЧС, полиции, рыбохраны, органов местного самоуправления, спасатели, общественники и добровольцы ежедневно патрулируют реки и озёра в усиленном режиме.
За прошедшие сутки в профилактических мероприятиях было задействовано более 14 патрульных групп.
Патрулирования и рейды проводятся в традиционных местах подлёдной рыбалки, потенциально опасных местах, где существует вероятность провала людей и техники под лёд. На особом контроле – несанкционированные ледовые переправы.
Также в школах с детьми проводят беседы и уроки, на которых рассказывают о соблюдении мер безопасности и правильных действиях в случае провала под лёд.
Всего с начала второго этапа межведомственные группы проверили 16 мест возможного выхода людей на лёд. Кроме того, перекрыто одно место возможного выезда техники на лёд и установлены запрещающие знаки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В Бурятии спасатели патрулируют реки
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