В Бурятии спасатели патрулируют реки

Главная задача – не допустить выход людей и выезд техники на опасные участки



В Бурятии стартовал второй этап акции «Безопасный лёд». Для предотвращения гибели людей и провала техники под лёд сотрудники МЧС, полиции, рыбохраны, органов местного самоуправления, спасатели, общественники и добровольцы ежедневно патрулируют реки и озёра в усиленном режиме.



За прошедшие сутки в профилактических мероприятиях было задействовано более 14 патрульных групп.



Патрулирования и рейды проводятся в традиционных местах подлёдной рыбалки, потенциально опасных местах, где существует вероятность провала людей и техники под лёд. На особом контроле – несанкционированные ледовые переправы.



Также в школах с детьми проводят беседы и уроки, на которых рассказывают о соблюдении мер безопасности и правильных действиях в случае провала под лёд.



Всего с начала второго этапа межведомственные группы проверили 16 мест возможного выхода людей на лёд. Кроме того, перекрыто одно место возможного выезда техники на лёд и установлены запрещающие знаки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.





