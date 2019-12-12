Торжественное вручение состоялось перед Днём Конституции
В канун Дня Конституции России мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил школьникам первые паспорта. Главный документ гражданина страны получили 10 14-летний иркутян. Торжественная церемония прошла в гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых.
- Вместе с официальным документом вы делаете первый шаг во взрослую жизнь, получаете права и обязанности, прописанные в Конституции России. Именно от вас зависит будущее нашего Иркутска, региона, страны. Мы ждём от вас новых идей, нестандартных решений. У вас имеются все возможности, чтобы достичь любой цели, справиться со всеми задачами. Вам открыты все пути! Уверен, вы станете достойными гражданами нашей страны, - обратился к школьникам Дмитрий Бердников.
Во время церемонии ребят познакомили с историй появления в стране паспорта, напомнили о предстоящем празднике – Дне Конституции, который отмечают 12 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Мэр Иркутска вручил школьникам паспорта
Общество, Фото:
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