Режиссёр Баяр Барадиев снял документальный фильм о пожарах в Забайкалье

Известный КВНщик и режиссёр, участник творческого объединения O'MoG Group Баяр Барадиев совместно с общественницей Инной Блохиной сняли фильм-расследование «Почему мы горим?».
- Не нужно бояться задавать вопросы и говорить правду. Мы показали вам всё так, как увидели сами, - говорится в трейлере киноленты.
Цель документального фильма – разобраться, кто действительно виноват в масштабных и многочисленных пожарах и как решить эту злободневную проблему. В картине очевидцы рассказывают о тех, кто специально поджигают леса, о погорельцах и тех, кто пришёл им на помощь.
- Остановилась машина с надписью «Лесная охрана», из неё вышел человек с зажигательным аппаратом, в форме лесной охраны, - рассказывает один из героев картины.
В Сети уже появился трейлер, а премьерный показ состоится в Чите 27 ноября.
В апреле на юге и юго-востоке Забайкальского края произошли сильные степные пожары. Пострадали 17 населённых пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Уничтожено множество чабанских стоянок, домашние животные горели заживо.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Баяр Барадиев снял короткометражку «Чабан» о замусоренных пластиковыми пакетами степях Забайкалья.