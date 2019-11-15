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Режиссёр Баяр Барадиев снял документальный фильм о пожарах в Забайкалье

Режиссёр Баяр Барадиев снял документальный фильм о пожарах в Забайкалье
Общество, 
Создатели фильма пытаются разобраться в настоящих причинах пожаров

Известный КВНщик и режиссёр, участник творческого объединения O'MoG Group Баяр Барадиев совместно с общественницей Инной Блохиной сняли фильм-расследование «Почему мы горим?».

- Не нужно бояться задавать вопросы и говорить правду. Мы показали вам всё так, как увидели сами, - говорится в трейлере киноленты.

Цель документального фильма – разобраться, кто действительно виноват в масштабных и многочисленных пожарах и как решить эту злободневную проблему. В картине очевидцы рассказывают о тех, кто специально поджигают леса, о погорельцах и тех, кто пришёл им на помощь.

- Остановилась машина с надписью «Лесная охрана», из неё вышел человек с зажигательным аппаратом, в форме лесной охраны, - рассказывает один из героев картины.

В Сети уже появился трейлер, а премьерный показ состоится в Чите 27 ноября.


В апреле на юге и юго-востоке Забайкальского края произошли сильные степные пожары. Пострадали 17 населённых пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Уничтожено множество чабанских стоянок, домашние животные горели заживо.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Баяр Барадиев снял короткометражку «Чабан» о замусоренных пластиковыми пакетами степях Забайкалья.

фильм пожар
 
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