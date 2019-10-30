Баяр Барадиев снял короткометражку о замусоренных степях Забайкалья

Известный в Чите КВНщик, сценарист и режиссёр, участник творческого объединения O'MoG Group Баяр Барадиев снял короткометражный фильм «Чабан» о замусоренных пластиковыми пакетами степях Забайкалья.







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Идея снять фильм о загрязнении природы мусором к нему пришла случайно.- Я никогда не выезжал за Могойтуй на ту сторону и случайно мы поехали с Инной, когда снимали фильмы про пожары, поехали по той трассе и увидели эту степь в пакетах, я никогда этого не замечал раньше, - рассказал Баяр Барадиев в ролике «Как снимали фильм «Чабан».После увиденного было решено снимать короткометражку.В фильме режиссёр большое внимание уделил деталям и картинкам.- Конечно, когда мы выбирали как композиционно будут выглядеть наши кадры, мы основывались на референсе, который нам нравится. Очень мы заморачивались на деталях, что будет композиционно насыщать мизансцену. Меня сейчас веселить очень, когда люди пишут в комментариях «они нарушили правило, если на стене висит ружьё, значит оно должно обязательно выстрелить, почему он не выстрелило?». Ружьё конечно висит там неслучайно. Это отсылочка к тому, что мы всегда любим такие «чеховские ружья» расставлять в наших фильмах, и они всегда у нас выстреливают. Здесь, это, конечно же, пакет, который снова прилетает в лицо герою, - поделился Баяр Барадиев.Короткометражный фильм по достоинству оценили зрители.«Очень классный фильм!!! Очень актуальная проблема!!! Нужно что-то с этим делать!!!», «Вот тут понимаешь уровень фильма, отличная режиссура, блестящая игра актёра! фильм топ! продолжайте в том же духе!!!», «Молодец, что поднял вопрос экологии на нашей земле!», «Очень круто!», - написали в комментариях к фильму зрители.