Полицейские Бурятии провели «урок мужества»

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД прошёл «урок мужества»



Встреча была приурочена к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.



Гости учреждения - представители регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов войн «Боевое братство» Жамбал Жанаев, Сергей Чудов, Чингис Карпушкеев, Арсалан Жамбалов - рассказали о героических подвигах сотрудников органов внутренних дел республики, о том, как стражи правопорядка, рискуя жизнью, спасали людей.



Они призвали ребят ценить искреннее и чуткое отношение друг к другу, самим совершать как можно больше добрых дел и всегда быть готовыми прийти на помощь.





