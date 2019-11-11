В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД прошёл «урок мужества»
Встреча была приурочена к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.
Гости учреждения - представители регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов войн «Боевое братство» Жамбал Жанаев, Сергей Чудов, Чингис Карпушкеев, Арсалан Жамбалов - рассказали о героических подвигах сотрудников органов внутренних дел республики, о том, как стражи правопорядка, рискуя жизнью, спасали людей.
Они призвали ребят ценить искреннее и чуткое отношение друг к другу, самим совершать как можно больше добрых дел и всегда быть готовыми прийти на помощь.
Полицейские Бурятии провели «урок мужества»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии 1650 детей и взрослых обучились экстремальным водным видам спорта. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с выставки
В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД прошёл «урок мужества»
Журналист устроила необычную протестную акцию
Леонид Тодоражко попал в команду к Татьяне Денисовой
В столице Бурятии прошёл финал республиканского этапа всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
10 ноября в Хоринском районе Бурятии прошёл первый буддийский форум «Союз Жизни и Дармы»
90% брали с собой многоразовую тару
Предложения принимаются до 23 ноября
Сотрудники ГИБДД встретились с родителями маленьких детей
Гигантский Будда появится в Улан-Удэнском дацане
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых популярных у туристов Дедов Морозов в России наступающей зимой
Викторина состоялась в Росгвардии
Спектакль построен по мотивам бурятского героического эпоса «Аламжи Мэргэн»
Продукцию вернули иностранцам и оштрафовали
Обладателем Гран-при стал солист оперы Александр Хандажапов