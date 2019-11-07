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Сотруднице ГИБДД в Иркутской области вручили золотой знак ГТО

Сотруднице ГИБДД в Иркутской области вручили золотой знак ГТО
Общество, 
Девушка занимается фитнесом и бегает по вечерам

Накануне профессионального праздника личный состав отдела МВД России по Шелеховскому району Иркутской области поздравил старшего лейтенанта ГИБДД Елену Трещинскую с достижением высоких результатов в спорте.

В торжественной обстановке начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Шелехова Владимир Гончаренко вручил сотруднице удостоверение спортсмена и золотой знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

- В этом году золотой значок ГТО получили 70 жителей Шелеховского района, среди которых также оказались и полицейские, - отметил представитель администрации муниципального образования.

Елена сдала 8 нормативов, среди которых было плавание, бег на 30 метров и 2 километра, отжимание и даже туристический поход на скальник «Витязь».

- Я бегаю по вечерам, занимаюсь фитнесом, но такие зачёты всё равно нужны, чтобы верить в себя! – поделилась сотрудница ГИБДД.

ГИБДД ГТО спорт
 
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