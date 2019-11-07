Девушка занимается фитнесом и бегает по вечерам
Накануне профессионального праздника личный состав отдела МВД России по Шелеховскому району Иркутской области поздравил старшего лейтенанта ГИБДД Елену Трещинскую с достижением высоких результатов в спорте.
В торжественной обстановке начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Шелехова Владимир Гончаренко вручил сотруднице удостоверение спортсмена и золотой знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
- В этом году золотой значок ГТО получили 70 жителей Шелеховского района, среди которых также оказались и полицейские, - отметил представитель администрации муниципального образования.
Елена сдала 8 нормативов, среди которых было плавание, бег на 30 метров и 2 километра, отжимание и даже туристический поход на скальник «Витязь».
- Я бегаю по вечерам, занимаюсь фитнесом, но такие зачёты всё равно нужны, чтобы верить в себя! – поделилась сотрудница ГИБДД.
Сотруднице ГИБДД в Иркутской области вручили золотой знак ГТО
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