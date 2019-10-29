Причины пока не озвучиваются
В Иркутске отменили концерт рок-группы «Чиж&Co», сообщает издание IRK.ru.
Выступление музыкантов планировалось на 31 октября, в ДС «Труд».
- В настоящее время причины отмены концерта не установлены. Подробности об изменении даты выступления уточняются, - говорится в сообщении IRK.ru.
В Иркутске отменили концерт группы «Чиж&Co»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
27 октября на приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской вновь распахнул свои двери православный клуб «Семейный очаг»
Причины пока не озвучиваются
В Москве завершился международный таможенный форум, традиционно приуроченный к празднованию Дня таможенника
Прокуратура Дульдургинского района Забайкальского края провела проверку исполнения трудового законодательства в муниципальном бюджетном учреждении «Дом спорта Иля»
На полигон после субботника вывезли 650 кубометров мешков мусора
Таким образом ребята поздравили водителей с профессиональным праздником
Парень спас девочку от разъярённой собаки
С помощью приложения можно вызвать полицию и просмотреть кодекс
Улан-удэнские полицейские устроили праздничный автопробег, завершившийся флешмобом
Пилот аппарата «Мир» поделился, что увидел на дне Байкала
В четверг завершается срок приёма предложений по благоустройству главной площади Улан-Удэ
Нарушения в детсадах выявил Роспотребназдор
В Бурятии запустили горячую линию по качеству теплоснабжения
Электросирены будут запущены с 10.00 до 11.00
Теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности