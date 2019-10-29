В Иркутске отменили концерт группы «Чиж&Co»

Причины пока не озвучиваются



В Иркутске отменили концерт рок-группы «Чиж&Co», сообщает издание IRK.ru.



Выступление музыкантов планировалось на 31 октября, в ДС «Труд».



- В настоящее время причины отмены концерта не установлены. Подробности об изменении даты выступления уточняются, - говорится в сообщении IRK.ru.

