 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Октября

20 Октября

Популярное

В Бурятии из аварийного жилья переселили 60 человек

В Бурятии из аварийного жилья переселили 60 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
До 2024 года из аварийного жилья будет переселено около 7 тысяч граждан

Сегодня министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин рассказал журналистам о ходе реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивых сокращений непригодного для проживания жилищного фонда». В проекте участвует жильё, признанное аварийным на 1 января 2017 года.

- На эту дату у нас в Бурятии такого аварийного фонда – 96,6 тыс. кв.м, в которых проживает почти 7 тысяч человек. В целом для ликвидации аварийного фонда требуется порядка 4,4 млрд. рублей, из которых 4,3 млрд. рублей выделяется из средств федерального бюджета через Фонд содействия реформирования жилищно-коммунальных хозяйств. На сегодняшний день у нас с Фондом заключено трёхлетнее соглашение почти на 1 млрд. 200 тыс. рублей, - рассказал Николай Рузавин.

Проект «Обеспечение устойчивых сокращений непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется в несколько этапов.

В этом году начата реализация первого этапа – на 2019-2020-е годы. Так в 2019 году в Бурятии из аварийного жилья переселены 60 граждан. В 2020 году из непригодного жилья переселят 283 граждан. Всего на мероприятия первого этапа предусмотрено 263,3 миллионов рублей.


- На сегодняшний день фактические показатели все выполнены. Все граждане в 2019 году получили выкупную стоимость. Деньги выделяются по желанию граждан или на выкуп у собственника, приобретение жилья на вторичном рынке, приобретение жилья на первичном рынке и строительство нового жилья, - добавил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

В 2019 году в программе переселения участвуют четыре муниципальных образования - Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский и Прибайкальский районы.
аварийное жилье правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Косторез из Бурятии выиграл Гран-при всероссийского фестиваля и 100 тысяч
Косторез из Бурятии выиграл Гран-при всероссийского фестиваля и 100 тысяч
Общество, 21.10.2019
Единственный резчик по мамонтовой кости в Бурятии Бато-Мунко Чимитов представил на конкурсе шесть лучших работ
В Бурятии из аварийного жилья переселили 60 человек
В Бурятии из аварийного жилья переселили 60 человек
Общество, 21.10.2019
До 2024 года из аварийного жилья будет переселено около 7 тысяч граждан
Популярный корейский блогер сняла видео о поездке на Байкал
Популярный корейский блогер сняла видео о поездке на Байкал
Общество, 21.10.2019
Корейцы сравнили Байкал с морем и попробовали местный деликатес. ВИДЕО
Гала-концерт конкурса «Наранай туяа» пройдёт в Улан-Удэ
Гала-концерт конкурса «Наранай туяа» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 21.10.2019
Конкурс проводится по номинациям «Солисты» и «Вокальные ансамбли»
Военная полиция в Бурятии уничтожила напавших «террористов»
Военная полиция в Бурятии уничтожила напавших «террористов»
Общество, 21.10.2019
Военные полицейские предотвратили нападение
В детсаду в Бурятии хранили «Геркулес» без документов
В детсаду в Бурятии хранили «Геркулес» без документов
Общество, 21.10.2019
Без документов невозможно установить безопасность продукции
В Бурятии военные дали «уроки мужества»
В Бурятии военные дали «уроки мужества»
Общество, 21.10.2019
Офицеры рассказали ребятам о солдатах, ценой своей жизни совершивших подвиги
«Заповедное Подлеморье» в Бурятии закупит бензопилы и топоры-мотыги
«Заповедное Подлеморье» в Бурятии закупит бензопилы и топоры-мотыги
Общество, 21.10.2019
Будет закуплен инвентарь для тушения лесных пожаров
В Бурятии юнармейцы посетили музей боевой славы штаба 36 армии
В Бурятии юнармейцы посетили музей боевой славы штаба 36 армии
Общество, 21.10.2019
Школьники смогли ознакомиться с подвигами военнослужащих
10 сирот в Улан-Удэ получили жильё после вмешательства приставов
10 сирот в Улан-Удэ получили жильё после вмешательства приставов
Общество, 21.10.2019
Квартиры были выданы из жилищного фонда Бурятии
В Улан-Удэ молодожёны устроили фотосессию на катке
В Улан-Удэ молодожёны устроили фотосессию на катке
Общество, 21.10.2019
Нарядная пара каталась на ледовой арене Ice Metr. ВИДЕО
Команда Монголии выиграла турнир на призы Бориса Будаева
Команда Монголии выиграла турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 21.10.2019
В Улан-Удэ завершился международный турнир по вольной борьбе на призы Бориса Будаева
Работники прокуратуры устроили матч для школьников в Бурятии
Работники прокуратуры устроили матч для школьников в Бурятии
Общество, 21.10.2019
По окончании матча ребятам вручили сладкие призы
Бурятский борец стал победителем турнира «Шахтёрская слава»
Бурятский борец стал победителем турнира «Шахтёрская слава»
Общество, 21.10.2019
Из 10 борцов Бурятии лишь один взял медаль престижного турнира в Кемерово

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^