В Бурятии из аварийного жилья переселили 60 человек

До 2024 года из аварийного жилья будет переселено около 7 тысяч граждан



Сегодня министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин рассказал журналистам о ходе реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивых сокращений непригодного для проживания жилищного фонда». В проекте участвует жильё, признанное аварийным на 1 января 2017 года.



- На эту дату у нас в Бурятии такого аварийного фонда – 96,6 тыс. кв.м, в которых проживает почти 7 тысяч человек. В целом для ликвидации аварийного фонда требуется порядка 4,4 млрд. рублей, из которых 4,3 млрд. рублей выделяется из средств федерального бюджета через Фонд содействия реформирования жилищно-коммунальных хозяйств. На сегодняшний день у нас с Фондом заключено трёхлетнее соглашение почти на 1 млрд. 200 тыс. рублей, - рассказал Николай Рузавин.



Проект «Обеспечение устойчивых сокращений непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется в несколько этапов.



В этом году начата реализация первого этапа – на 2019-2020-е годы. Так в 2019 году в Бурятии из аварийного жилья переселены 60 граждан. В 2020 году из непригодного жилья переселят 283 граждан. Всего на мероприятия первого этапа предусмотрено 263,3 миллионов рублей.





- На сегодняшний день фактические показатели все выполнены. Все граждане в 2019 году получили выкупную стоимость. Деньги выделяются по желанию граждан или на выкуп у собственника, приобретение жилья на вторичном рынке, приобретение жилья на первичном рынке и строительство нового жилья, - добавил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.



В 2019 году в программе переселения участвуют четыре муниципальных образования - Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский и Прибайкальский районы.

