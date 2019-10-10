В Бурятии проведут туриаду по хребту Улан-Бургасы

У участников есть возможность дать названия безымянным скалам-останцам



С 16 по 27 октября в Бурятии проводится республиканская туриада «Харашибирские столбы». Формой проведения мероприятия станет пешеходный поход по хребту Улан-Бургасы в Заиграевском районе.



Основная нитка маршрута пройдёт из Улан-Удэ до села Шулута и далее по хребту Улан-Бургасы с радиальными выходами на вершины. Возвращение через сёла Первомаевка или Ацагат или Шулута обратно в Улан-Удэ. Протяжённость маршрута – около 70 км, в маршруте возможны изменения.



К участию приглашаются команды вузов, ссузов, туристских клубов и клубов скандинавской ходьбы, а также все желающие увидеть замечательную природу хребта Улан-Бургасы. Возраст участников туриады – от 14 лет и старше.



На гребне хребта Хамар-Дабан находится множество красивейших разнообразных по форме скал-останцов, пока ещё не имеющих своих названий. На маршруте есть возможность каждому из останцов дать название. В дальнейшем, эти названия могут быть оформлены через соответствующую процедуру в Росреестре, сообщает федерация спортивного туризма Республики Бурятия.



Программа туриады



16 октября

Открытие туриады

Выход на маршруты



20 октября

Завершение маршрутов



23 октября

Выход на маршруты



27 октября

Завершение маршрутов



31 октября

Подведение итогов

