В Улан-Удэ температура опускалась до-2

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике по северной половине местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, по южной половине – преимущественно без осадков



Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 15, ночью по северным районам пор 17-22 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, местами до 5 тепла, днём максимальная температура 7-12, по югу до 16, по северу местами 1-6 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, в пригородной зоне до 2 мороза, днём 11-13 тепла.

