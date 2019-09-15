По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике по северной половине местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, по южной половине – преимущественно без осадков
Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 15, ночью по северным районам пор 17-22 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, местами до 5 тепла, днём максимальная температура 7-12, по югу до 16, по северу местами 1-6 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, в пригородной зоне до 2 мороза, днём 11-13 тепла.
В Улан-Удэ температура опускалась до-2
Общество, Фото:
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