Она завоевала 2 «золота» в индивидуальных гонках в Хабаровском крае
Спортсменка из Усолья-Сибирского Дарья Бунеева завоевала две золотые медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе, которые 8 сентября завершились в Хабаровском крае.
5 сентября Дарья выиграла индивидуальную гонку на 25 км, которая проходила в Хабаровске. Более 40 сильнейших велогонщиц страны боролись за победу. Дарья финишировала на 20 секунд раньше своей ближайшей соперницы из Санкт-Петербурга. Усольская спортсменка преодолела дистанцию за 36 минут 30 секунд и 55 сотых секунды.
8 сентября в посёлке Галкино Хабаровского края в рамках всероссийских соревнований по велоспорт-шоссе в индивидуальной гонке на время Дарья Бунеева стала победительницей на дистанции 20 км с результатом 29 минут 57 секунд и 86 тысячных, вновь оставив позади себя сильнейших спортсменок из Санкт-Петербурга.
Напомним, Дарья Бунеева – кандидат в мастера спорта, член сборной команды Иркутской области по велоспорту-шоссе. Она тренируется в Усолье-Сибирском под руководством тренера Игоря Грицких. Впереди у Дарьи еще ряд стартов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Велогонщица из Иркутской области победила на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они выиграли в Назрани две бронзовые медали
Юбиляры воспитали двоих сыновей и сейчас помогают растить внучку
Гостей праздника угощали бухлёром, пловом и драниками
Среди пяти открытых направлений тем сочинений – «Война и мир»
Подключение потребителей будет производиться поэтапно
Участники собрали более 8 кубометров мусора
В ходе «дуэли» беспилотники обнаруживают позиции противника
В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза убрались в лесу
Заморозки и мокрый снег ночью ждут жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии
Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов
Таким образом у осуждённых снижается уровень стресса и нормализуется сон
Молодую предпринимательницу сравнивают с руководителями «Титана» и «Абсолюта»
Приход села размещён в бывшем сельсовете
Летом в селе Тамир Кяхтинского района при Михайло-Архангельском храме прошли третьи Детские казачьи сборы
Ребята убирали кострища после отдыхающих