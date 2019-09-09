Велогонщица из Иркутской области победила на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Она завоевала 2 «золота» в индивидуальных гонках в Хабаровском крае



Спортсменка из Усолья-Сибирского Дарья Бунеева завоевала две золотые медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе, которые 8 сентября завершились в Хабаровском крае.



5 сентября Дарья выиграла индивидуальную гонку на 25 км, которая проходила в Хабаровске. Более 40 сильнейших велогонщиц страны боролись за победу. Дарья финишировала на 20 секунд раньше своей ближайшей соперницы из Санкт-Петербурга. Усольская спортсменка преодолела дистанцию за 36 минут 30 секунд и 55 сотых секунды.



8 сентября в посёлке Галкино Хабаровского края в рамках всероссийских соревнований по велоспорт-шоссе в индивидуальной гонке на время Дарья Бунеева стала победительницей на дистанции 20 км с результатом 29 минут 57 секунд и 86 тысячных, вновь оставив позади себя сильнейших спортсменок из Санкт-Петербурга.



Напомним, Дарья Бунеева – кандидат в мастера спорта, член сборной команды Иркутской области по велоспорту-шоссе. Она тренируется в Усолье-Сибирском под руководством тренера Игоря Грицких. Впереди у Дарьи еще ряд стартов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

