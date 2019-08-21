Мнения жителей Бурятии об оплате отопления разделились

Жители Бурятии сами решают, как будут взимать за отопление
Стали известны предварительные итоги голосования, которое проходит на официальном сайте республиканского министерства строительства. Жителям Бурятии предлагают выбрать один из двух вариантов оплаты за тепло: ежемесячно равными частями в течении года или по факту потребления. Также был проведен социологический опрос среди пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, то есть той части населения, для которых интернет может быть недоступен, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», опрос был запущен в середине июля.
По результатам социологического опроса, выяснилось, что 83% опрошенных желают производить оплату за тепло ежемесячно равными долями в течении всего года и только 17% - по факту потребления. Проводили опрос специалисты министерства социальной защиты, по их данным, большая часть тех, кто не хочет ничего менять – пенсионеры и многодетные семьи.
Прямо противоположная ситуация прослеживается по результатам опроса через интернет-голосование. Ежемесячно в течении года желают платить лишь 22% населения, а вот по факту потребления - 77%.
Через официальный сайт министерства проголосовало более полутора тысяч человек, из них более половины – люди в возрасте от 35 до 65 лет. На втором месте молодёжь от 18 до 35 лет и самый низкий процент респондентов – как раз пенсионеры от 65 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», многие жители Бурятии не согласны оплачивать за отопление в летние месяцы, когда батареи в квартире отключены. Для наиболее финансово уязвимой части населения, а это как раз пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи выгоднее всего платить равномерно. С другой стороны, для тех жителей, у которых в доме или квартире установлены теплосчетчики выгоднее оплачивать по факту потребления.
По предварительным результатам, в голосовании и социологическом опросе приняло участие около 4 тысяч человек. Его результаты будут приняты во внимание, однако при принятии решения о выборе способа оплаты будет приниматься во внимание также планируемый рост платежей граждан на 2020 год, а также количество человек, оплачивающих коммунальную услугу по нормативам потребления.
В любом случае окончательное решение будет принято правительством с участием надзорных органов и с учётом мнения граждан. Принять решение о способе оплаты коммунальной услуги в республики планируется до конца текущего года. Голосование продлится до конца августа, напоминает пресс-служба республиканского министерства строительства.
Мнения жителей Бурятии об оплате отопления разделились
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