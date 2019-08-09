В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч

Они звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека
В Бурятии служба судебных приставов привлекла микрокредитную компанию «Метрофинанс» Санкт-Петербурга к административной ответственности за неправомерные действия по возврату просроченной задолженности.
- Сотрудники компании, не состоящей в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека, - отметили в пресс-службе УФССП России по республике.
Несмотря на то, что мужчина отказался с ними общаться, кредиторы продолжали звонить, предупреждая о постановке его номера на автодозвон и возможности выезда по его адресу проживания для переговоров.
На основании обращения улан-удэнца, в службе судебных приставов было заведено административное расследование. В ходе последнего сотрудники ведомства истребовали и изучили аудиозаписи и реестр звонков кредитора, исходящих на телефон заявителя.
- В связи с тем, что микрокредитная компания не представила письменное согласие должника на осуществление взаимодействия по возврату просроченной задолженности с третьими лицами, а также раскрыла персональные данные о должнике и его задолженности третьим лицам в действиях компании установлены нарушения законодательства, - сообщили в пресс-службе УФССП России по республике.
«С учетом выявленных нарушений закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в отношении АО МКК «Метрофинанс» составлен протокол об административном правонарушении», добавили в управлении.
- Решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ микрокредитная компания признана виновной. В качестве наказания компании назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей, - сказала Татьяна Батахаева, начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления ФССП России по Бурятии.
В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
Общество, Фото:
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