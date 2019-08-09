 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Августа

08 Августа

Популярное

В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч

В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека

В Бурятии служба судебных приставов привлекла микрокредитную компанию «Метрофинанс» Санкт-Петербурга к административной ответственности за неправомерные действия по возврату просроченной задолженности.

- Сотрудники компании, не состоящей в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека, - отметили в пресс-службе УФССП России по республике.

Несмотря на то, что мужчина отказался с ними общаться, кредиторы продолжали звонить, предупреждая о постановке его номера на автодозвон и возможности выезда по его адресу проживания для переговоров.

На основании обращения улан-удэнца, в службе судебных приставов было заведено административное расследование. В ходе последнего сотрудники ведомства истребовали и изучили аудиозаписи и реестр звонков кредитора, исходящих на телефон заявителя.

- В связи с тем, что микрокредитная компания не представила письменное согласие должника на осуществление взаимодействия по возврату просроченной задолженности с третьими лицами, а также раскрыла персональные данные о должнике и его задолженности третьим лицам в действиях компании установлены нарушения законодательства, - сообщили в пресс-службе УФССП России по республике.

«С учетом выявленных нарушений закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в отношении АО МКК «Метрофинанс» составлен протокол об административном правонарушении», добавили в управлении.

- Решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ микрокредитная компания признана виновной. В качестве наказания компании назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей, - сказала Татьяна Батахаева, начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления ФССП России по Бурятии.
штраф приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Советском районе Улан-Удэ завершается ремонт теплотрасс
В Советском районе Улан-Удэ завершается ремонт теплотрасс
Общество, 09.08.2019
Работы на участке по улице Кирова завершены
В Улан-Удэ на площади Советов помыли памятник Ленину
В Улан-Удэ на площади Советов помыли памятник Ленину
Общество, 09.08.2019
Знаменитый памятник мыли губкой для мытья посудой
В Забайкалье ввели ЧС из-за засухи
В Забайкалье ввели ЧС из-за засухи
Общество, 09.08.2019
Погибли посевы и сенокосные угодья
В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
Общество, 09.08.2019
Они звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека
Улан-удэнцев призывают проявить «Любовь к родному району»
Улан-удэнцев призывают проявить «Любовь к родному району»
Общество, 09.08.2019
Начался приём заявок на районный конкурс по благоустройству территорий 
В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания
В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания
Общество, 09.08.2019
При этом в исправительном учреждении женщина характеризуется отрицательно
Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года
Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года
Общество, 09.08.2019
«Юбилейным» ребёнком стала девочка 
Трое жителей Иркутской области повелись на уловки лжебанкиров
Трое жителей Иркутской области повелись на уловки лжебанкиров
Общество, 09.08.2019
Жертвы называли секретную информацию, опасаясь кражи денег
Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег
Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег
Общество, 09.08.2019
Она уверяла, что это были излишние начисления 
В нацпарке в Бурятии задержали браконьеров
В нацпарке в Бурятии задержали браконьеров
Общество, 09.08.2019
Ущерб составил более ста тысяч рублей 
В Улан-Удэ до +26
В Улан-Удэ до +26
Общество, 09.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^