В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека



В Бурятии служба судебных приставов привлекла микрокредитную компанию «Метрофинанс» Санкт-Петербурга к административной ответственности за неправомерные действия по возврату просроченной задолженности.



- Сотрудники компании, не состоящей в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека, - отметили в пресс-службе УФССП России по республике.



Несмотря на то, что мужчина отказался с ними общаться, кредиторы продолжали звонить, предупреждая о постановке его номера на автодозвон и возможности выезда по его адресу проживания для переговоров.



На основании обращения улан-удэнца, в службе судебных приставов было заведено административное расследование. В ходе последнего сотрудники ведомства истребовали и изучили аудиозаписи и реестр звонков кредитора, исходящих на телефон заявителя.



- В связи с тем, что микрокредитная компания не представила письменное согласие должника на осуществление взаимодействия по возврату просроченной задолженности с третьими лицами, а также раскрыла персональные данные о должнике и его задолженности третьим лицам в действиях компании установлены нарушения законодательства, - сообщили в пресс-службе УФССП России по республике.



«С учетом выявленных нарушений закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в отношении АО МКК «Метрофинанс» составлен протокол об административном правонарушении», добавили в управлении.



- Решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ микрокредитная компания признана виновной. В качестве наказания компании назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей, - сказала Татьяна Батахаева, начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления ФССП России по Бурятии.

