Строительство завершится в 2022 году
В Бурятии приступают к реконструкции путепровода над железнодорожными путями на км 334+988 федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Проектной документацией предусмотрено строительство нового искусственного сооружения в 55-ти метрах восточнее существующего. К работам федеральные дорожники приступят в III квартале этого года.
- Общая длина будущего путепровода вместе с подходами составит 1,75 км, ширина двухполосной проезжей части — 8 м. В рамках проекта дорожники установят сталежелезобетонное пролётное строение индивидуальной конструкции и обустроят автоподходы к объекту с двух сторон, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Для пешеходов предусмотрено устройство тротуаров, барьерного и перильного ограждения. В целях повышения уровня безопасности на искусственном сооружении устроят опоры электроосвещения, новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесут горизонтальную разметку.
На время строительства движение транспорта будет осуществляться по действующему путепроводу. После возведения нового сооружения старое полностью демонтируют. Завершение масштабного проекта намечено на декабрь 2022 года.
На трассе в Бурятии построят новый путепровод
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