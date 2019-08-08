На трассе в Бурятии построят новый путепровод

Строительство завершится в 2022 году



В Бурятии приступают к реконструкции путепровода над железнодорожными путями на км 334+988 федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Проектной документацией предусмотрено строительство нового искусственного сооружения в 55-ти метрах восточнее существующего. К работам федеральные дорожники приступят в III квартале этого года.



- Общая длина будущего путепровода вместе с подходами составит 1,75 км, ширина двухполосной проезжей части — 8 м. В рамках проекта дорожники установят сталежелезобетонное пролётное строение индивидуальной конструкции и обустроят автоподходы к объекту с двух сторон, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Для пешеходов предусмотрено устройство тротуаров, барьерного и перильного ограждения. В целях повышения уровня безопасности на искусственном сооружении устроят опоры электроосвещения, новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесут горизонтальную разметку.



На время строительства движение транспорта будет осуществляться по действующему путепроводу. После возведения нового сооружения старое полностью демонтируют. Завершение масштабного проекта намечено на декабрь 2022 года.