Улан-удэнцев просят высказать мнения по скверу «Ровесникам, ушедшим в бой»

Сквер, где расположен памятник «Чёрный тюльпан», попал в программу «Формирование комфортной городской среды». В связи с этим с 25 июня по 15 июля проводятся публичные слушания.









Улан-удэнцев приглашают принять участие в публичных слушаниях по обсуждению сквера «Ровесникам, ушедшим в бой».- Комитет по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ планирует разработать проектно-сметную документацию по благоустройству сквера «Ровесникам, ушедшим в бой», - сообщает управление по информационной политике города.