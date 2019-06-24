Улан-удэнцев просят высказать мнения по скверу «Ровесникам, ушедшим в бой»

Разрабатывается документация для сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»
Улан-удэнцев приглашают принять участие в публичных слушаниях по обсуждению сквера «Ровесникам, ушедшим в бой».
- Комитет по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ планирует разработать проектно-сметную документацию по благоустройству сквера «Ровесникам, ушедшим в бой», - сообщает управление по информационной политике города.
Сквер, где расположен памятник «Чёрный тюльпан», попал в программу «Формирование комфортной городской среды». В связи с этим с 25 июня по 15 июля проводятся публичные слушания.
Разрабатывается документация для сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»
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