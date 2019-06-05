Жители близлежащих домов борются по-своему, обкидывая машины из окон
В Улан-Удэ организовано ежедневное дежурство наряда ДПС на пересечении улиц Терешковой и Бабушкина. Наряды будут дежурить здесь каждый день до 30 июля, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Связано это с ремонтом теплотрассы и перекрытием улицы Трубачеева.
- Кроме того, в целях предотвращения водителями сквозного проезда через дворы сотрудники ГИБДД патрулируют жилой массива в районе проведения ремонтных работ, - уточнили в министерстве внутренних дел.
В соответствии со ст. 12.28 КоАП, нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, влечёт наложение административного штрафа в размере 1,5 тысяч рублей.
Жители близлежащих домов, действительно, жалуются на большой автомобильный поток в своих дворах. Доходит до того, что люди кидают на машины сверху пакеты с водой. Одному автомобилю уже разбили лобовое стекло.
«В связи с перекрытием улицы Трубачеева на улице Бабушкина, 28 жители пятиэтажного дома выкидывают из окон с балкона своих квартир пакеты с водой, чтобы водители не ездили по их двору. В результате разбили мне лобовое стекло автомобиля. Это безумие, таким образом они хотят решить свою проблему!» - написал владелец машины в паблике «Аноним 03».
Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт теплотрассы Трубачеева продлится до конца июля. Накануне директор муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолий Урбанов заявил, что изначально проект вовсе планировался не на два, а на три месяца.
В Улан-Удэ ловят водителей, едущих в объезд Трубачеева по дворам
Общество, Фото:
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