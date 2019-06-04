В Улан-Удэ обещают не затягивать ремонт на Трубачеева

Сегодня городские власти показали журналистам объёмы работы, которые предстоит сделать на улице Трубачеева. Как сообщал «Байкал-Daily», со 2 июня там начался масштабный ремонт теплосетей. На данном участке тепломагистрали будет заменено 640 метров труб. Часть из них - 380 метров - проходит под автомобильной дорогой.











- Мы попросили подрядную организацию сроки ужать, плюс попросили их подготовить все материалы, чтобы они сразу присутствовали на объекте, чтобы не останавливать процесс производства. Так нам удалось сократить сроки до двух месяцев. Нами рассматривались несколько вариантов ремонта. Первый вариант касался производства работ лишь на половине проезжей части, но участок очень узкий и технологически сложный. Плюс тут проложено очень много других сетей, – сообщил директор муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолий Урбанов.















Как сообщал «Байкал-Daily», в первый же день перекрытия улицы Трубачеева был зафиксирован транспортный коллапс . Улицы Терешковой и Сахьяновой, по которым идёт объезд, полностью загружены в час пик. Ремонт на Трубачеева продлится два месяца, до конца июля.























