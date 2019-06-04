В Улан-Удэ обещают не затягивать ремонт на Трубачеева

Сегодня городские власти показали журналистам объёмы работы, которые предстоит сделать на улице Трубачеева. Как сообщал «Байкал-Daily», со 2 июня там начался масштабный ремонт теплосетей. На данном участке тепломагистрали будет заменено 640 метров труб. Часть из них - 380 метров - проходит под автомобильной дорогой.
Данный участок был введён в эксплуатацию в начале 70-х годов прошлого столетия. На сегодняшний день трубы находятся в неудовлетворительном состоянии. Замена тепломагистрали на этот год была запланирована по причине запланированного увеличения температуры горячей воды, а также для подключения дополнительных объектов. К слову, для этого изменится ещё и диаметр труб – с 300 см на 500 и часть с 500 на 600.
Изначально проект предусматривал проведение работ на срок до трёх месяцев, однако был сокращён до двух месяцев.
- Мы попросили подрядную организацию сроки ужать, плюс попросили их подготовить все материалы, чтобы они сразу присутствовали на объекте, чтобы не останавливать процесс производства. Так нам удалось сократить сроки до двух месяцев. Нами рассматривались несколько вариантов ремонта. Первый вариант касался производства работ лишь на половине проезжей части, но участок очень узкий и технологически сложный. Плюс тут проложено очень много других сетей, – сообщил директор муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолий Урбанов.
На данный момент на объекте идёт демонтаж четырёх тепловых камер. Сейчас там задействованы по большей части грузовые автомобили и погрузчики. После начнутся сварочные работы. Чтобы сократить сроки замены труб, подрядчик увеличил количество смен и людей.
- Сейчас пока работы ведутся с 7 утра и до 10 вечера. Мы рассматриваем вопрос чтобы, когда уже приступим к монтажу самих тепловых камер, работы проводились с более раннего времени суток и до заката солнца. Проводить работы круглосуточно будет очень сложно, так как процесс технологически сложный, сварку проводить в ночное время не рекомендуется, – пояснил Анатолий Урбанов.
Всего в текущем году будет отремонтировано 4 тепломагистрали. На теплосети будет выделено порядка 600 млн. рублей - 150 млн. рублей в рамках ремонтной кампании «ТГК-14», 348 млн. рублей средства из федерального бюджета и 77 млн. рублей - средства Республики Бурятии и города Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в первый же день перекрытия улицы Трубачеева был зафиксирован транспортный коллапс. Улицы Терешковой и Сахьяновой, по которым идёт объезд, полностью загружены в час пик. Ремонт на Трубачеева продлится два месяца, до конца июля.