В УФСИН Бурятии выбрали лучшие группы охраны и конвоирования

Лучшей стала команда исправительной колонии №1



В УФСИН прошли состязания резервных групп подразделений охраны и конвоированию. Состязания проходили в несколько этапов: следовая работа, выборка вещи, боевая стрельба и задержание вооружённого преступника.



По итогам состязаний первое место заняла команда исправительной колонии № 1. Второе место у команды отдела по конвоированию. Бронза досталась команде лечебно-исправительного учреждения № 5



Команда-победитель была награждена переходящим кубком, сообщили в УФСИН по Бурятии.





