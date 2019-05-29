Лучшей стала команда исправительной колонии №1
В УФСИН прошли состязания резервных групп подразделений охраны и конвоированию. Состязания проходили в несколько этапов: следовая работа, выборка вещи, боевая стрельба и задержание вооружённого преступника.
По итогам состязаний первое место заняла команда исправительной колонии № 1. Второе место у команды отдела по конвоированию. Бронза досталась команде лечебно-исправительного учреждения № 5
Команда-победитель была награждена переходящим кубком, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В УФСИН Бурятии выбрали лучшие группы охраны и конвоирования
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