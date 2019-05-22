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Клуб из Улан-Удэ стал лауреатом фестиваля в Забайкалье

Клуб из Улан-Удэ стал лауреатом фестиваля в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
Также гости из Бурятии увезли специальный приз от оргкомитета фестиваля

18 – 19 мая на сцене Забайкальской краевой филармонии состоялся III Межрегиональный фестиваль ансамблей современного бального танца «Созвездие Даурии» памяти Николая Лесникова. В творческом состязании приняли участие более пятисот танцоров из краевой столицы, а также коллектив из города Улан-Удэ.

Участники состязались в трёх номинациях: европейской, латиноамериканской, а также в детской категории «Танцы современных ритмов».

По итогам фестиваля школа оригинального жанра «NewLight» отмечена специальным призом оргкомитета фестиваля. Дипломами лауреатов награждены танцевальный спортивный клуб «Даурия», танцевальный спортивный клуб «Реверанс», танцевальный спортивный клуб «Академия танца», танцевальный спортивный клуб «Geneve», образцовый танцевальный спортивный клуб «Хип-Твист», ансамбль танца «Веснушки» из детской школы искусств №3, танцевальный спортивный клуб «RiodeLatino», танцевальный спортивный клуб «Сигма-Данс».

Гости фестиваля – танцевальный спортивный клуб «Милан» из города Улан-Удэ также получили диплом лауреата за танцевальную композицию «Музыкальная шкатулка». Их танцевальная композиция «АВВА» отмечена специальным призом оргкомитета фестиваля.

Гран-При фестиваля «Созвездие Даурии» получил танцевальный спортивный клуб «RiodeLatino» за танцевальную композиция «Во власти чувств», сообщает пресс-служба администрации Читы.
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