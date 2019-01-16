Граждане республики активно вносят предложения в программу развития Дальнего Востока
В течение месяца жители республики могут вносить свои предложения в Национальную программу по развитию Дальнего Востока. Все поступившие предложения будут рассмотрены и направлены в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, сообщила пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Александр Голков в течение месяца лично проведёт ряд встреч с жителями города и обсудит предложения и наболевшие вопросы.
Свои предложения и замечания можно опубликовать на сайте проекта dv2025.ru. На сегодняшний день от жителей Бурятии поступило 81 предложение. Как оказалось, больше всего граждане республики обеспокоены экологией Байкала, газификацией региона и низким уровнем зарплат.
- Что касается непосредственно города Улан-Удэ, то жители предлагали построить третий мост, расширить улицу Трубачеева, создать природный парк на Верхней Березовке, возродить стеклозавод, - сообщила пресс-служба мэрии.
Отметим, что Национальная программа по развитию Дальнего Востока призвана решить основные задачи региона. Среди приоритетных задач называются - выход на темпы роста ВРП Дальнего Востока до 6% в год, прекращение оттока населения Дальнего Востока, повышение конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского. А также одной из важных задач программы является увеличение товарооборота и объема инвестиционного сотрудничества регионов Дальнего Востока и определённых стран мира.
Жителей Бурятии волнует экология Байкала, газификация и маленькие зарплаты
Общество, Фото:
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