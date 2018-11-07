В Иволгинске открыли современную спортплощадку

Здесь можно играть в баскетбол, футбол, заниматься спортом



Жители домов №5 и 7 квартала Студенческий посёлка Иволгинск теперь в любое время могут поиграть в баскетбол, волейбол или мини-футбол прямо во дворе. По программе «Формирование комфортной городской среды» здесь построена универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием, сообщает пресс-служба агентства «Жилстройкомэнерго».



Во время открытия спортплощадки старшее поколение спортсменов передали флаг и название своей команды «Виктория» молодому поколению любителей спорта.



- Нам площадка очень нравится. Она нам нужна, чтобы долго не зависать у телефонов, - поделилась школьница Наташа.



Старшее поколение уже строит планы на будущее.



- Мы теперь сможем проводить здесь самые разные мероприятия: день защиты детей, семейные соревнования. Это очень здорово, - говорит Людмила Агеева, жительница поёелка Иволгинск.



В Иволгинском районе в этом году по программе было благоустроено три двора и четыре общественные территории на сумму порядка 5 млн рублей.



В Бурятии реализацию проекта курирует минстрой. В этом году проект охватил 104 населённых пункта, что в четыре раза больше, чем в 2017 году. С начала старта проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году было благоустроено 248 дворов, 27 общественных территорий и 4 парка. В этом году программа близится к завершению. Жители республики получат обновленными ещё 125 дворов и 95 общественных территорий.



С 2019 года благоустройство будет идти в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и продлится до 2024 года. В следующем году из федерального бюджета на благоустройство будет выделено 319 миллионов рублей, что на 53% больше чем в текущем году.



Всего за 6 лет в Бурятию на благоустройство будет направлено 1,7 млрд федеральных средств. Еще 53 млн рублей - из бюджета республики и муниципалитетов.



За эти годы преобразятся 1275 дворов, 311 общественных территорий по всей Бурятии.



