Можно будет увидеть фотографии съездов, личные предметы комсомольцев, знамёна, значки, ордена, документы и многое другое
24 октября в 16:00 часов в музее истории Бурятии имени Хангалова состоится открытие выставки «Под знаменем комсомола», посвященной 100-летию ВЛКСМ.
- Посетители старшего поколения смогут погрузиться во времена СССР и вспомнить свою комсомольскую жизнь, а молодое поколение получит полезную и интересную информацию о комсомоле и его ярких представителях, - рассказали в учреждении.
Фотографии съездов, личные предметы комсомольцев, знамёна, значки, ордена, документы и многое другое можно будет увидеть на выставке. Также здесь будут представлены документы с государственного архива Бурятии, будет затронута история начала строительства БАМа – самой известной стройки XX века, главную роль в которой также сыграли комсомольцы.
Выставка «Под знаменем комсомола» откроется в Улан-Удэ
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