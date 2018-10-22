Выставка «Под знаменем комсомола» откроется в Улан-Удэ

Можно будет увидеть фотографии съездов, личные предметы комсомольцев, знамёна, значки, ордена, документы и многое другое



24 октября в 16:00 часов в музее истории Бурятии имени Хангалова состоится открытие выставки «Под знаменем комсомола», посвященной 100-летию ВЛКСМ.



- Посетители старшего поколения смогут погрузиться во времена СССР и вспомнить свою комсомольскую жизнь, а молодое поколение получит полезную и интересную информацию о комсомоле и его ярких представителях, - рассказали в учреждении.



Фотографии съездов, личные предметы комсомольцев, знамёна, значки, ордена, документы и многое другое можно будет увидеть на выставке. Также здесь будут представлены документы с государственного архива Бурятии, будет затронута история начала строительства БАМа – самой известной стройки XX века, главную роль в которой также сыграли комсомольцы.

