Уже с завтрашнего дня ожидается повышение температуры до +15 градусов
Тёплую погоду и небольшие дожди обещают синоптики жителям Забайкалья, Бурятии и Иркутской области. Об этом сообщила порталу Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.
По Бурятии во вторник и среду ожидается погода без осадков. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью 0-5, местами до -13 мороза. Днём +10+15 градусов. В конце недели местами дождь и мокрый снег. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью от +1 до - 4, днём +11+16 градусов.
В Забайкальском крае во вторник и среду местами небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью от +2 до -7, днём +5+10 градусов. В четверг и пятницу преимущественно без осадков. Температура ночью -3-8, днём +11+16 градусов.
В Иркутской области, по данным синоптиков региона, в начале недели ожидается погода без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Температура днём +8+13 градусов. С середины недели ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки. Температура ночью от +2 до -3, днём +14+19 градусов.
Тепло вернётся в Бурятию
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