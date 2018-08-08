Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

В Иркутской области заблудившаяся сборщица ягод провела ночь в тайге

В Иркутской области заблудившаяся сборщица ягод провела ночь в тайге
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщину несколько часов искали 50 человек

К полицейским Иркутской области обратилась глава администрации села Кривая Лука, расположенного в 40 километрах от районного центра. Она сообщила, что накануне вечером ушла в лес за ягодой и не вернулась 55-летняя местная жительница.

На поиски пенсионерки отправились члены спасательного отряда и волонтёры. Ситуацию усугубляла труднодоступность местности, чтобы добраться к которой полиции предстояло дважды пересечь реку Лена. Также было известно, что женщина к моменту поисков уже провела ночь в лесу и об её состоянии ничего не известно.

Благодаря собранной информации поисковики смогли оперативно определить предполагаемую зону нахождения пропавшей. Члены поискового отряда обнаружили её уже через два часа активных поисков, цепочками прочёсывая лесной массив.

Как выяснилось, женщина уже терялась в лесу при похожих обстоятельствах. Поэтому, оказавшись в лесу одна, она сохранила спокойствие. Сейчас её состояние расценивается как удовлетворительное.

В то же время в Качугском районе полиция разыскивает другую жительницу Приангарья, которая потерялась во время сбора грибов со своей семьёй в районе села Харбатово. В мероприятии задействованы около пятидесяти человек, среди которых сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, волонтёры и лесная охрана.

Всего с начала сезона при помощи полиции в Иркутской области обнаружено более 20 заблудившихся в тайге сборщиков дикоросов. Полиция напоминает, что при походе в лес необходимо позаботиться о средствах связи и источнике дополнительного заряда к ним, а так же предупредить родственников или близких о том, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии смогут обратиться к представителю МВД России
Жители Бурятии смогут обратиться к представителю МВД России
Общество, 08.08.2018
Главный инспектор МВД России проведёт приём граждан
Из Голландии в Сибирь перевезли беременных коров
Из Голландии в Сибирь перевезли беременных коров
Общество, 08.08.2018
За неделю их доставили на 12 специально оборудованных грузовиках
Акцию «Безопасный Байкал» сделают традиционной
Акцию «Безопасный Байкал» сделают традиционной
Общество, 08.08.2018
За два дня акции от мусора очищено более 42 км береговой линии
В Агинском Бурятском округе пройдёт гражданский форум
В Агинском Бурятском округе пройдёт гражданский форум
Общество, 08.08.2018
Все желающие смогут посетить обучающие семинары, тренинги, мастер-классы
В Бурятии стартует этап летнего фестиваля ГТО
В Бурятии стартует этап летнего фестиваля ГТО
Общество, 08.08.2018
Победители соревнований поедут на всероссийский финал фестиваля
Иркутские стрелки выступили на чемпионате России
Общество, 08.08.2018
Спортсмены заработали россыпь медалей
На выезде из Читы пристав ловил должников
Общество, 08.08.2018
За несколько часов работы было арестовано 5 машин
В Бурятии сельхоз участок зарос травой
Общество, 08.08.2018
Владельцу внесено предостережение
В парке в Улан-Удэ покажут фильм «Кролик Питер»
В парке в Улан-Удэ покажут фильм «Кролик Питер»
Общество, 08.08.2018
Горожане в этот раз смогут посмотреть картину о приключениях крольчонка по имени Питер
Иркутские таможенники скрыли имущество в справках о доходах
Общество, 08.08.2018
Специалисты указали недостоверные сведения о недвижимости
Жителям Бурятии расскажут о приёме в ВУЗы инвалидов
Жителям Бурятии расскажут о приёме в ВУЗы инвалидов
Общество, 08.08.2018
Рособрнадзор продлил работу «горячей линии»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^