Женщину несколько часов искали 50 человек
К полицейским Иркутской области обратилась глава администрации села Кривая Лука, расположенного в 40 километрах от районного центра. Она сообщила, что накануне вечером ушла в лес за ягодой и не вернулась 55-летняя местная жительница.
На поиски пенсионерки отправились члены спасательного отряда и волонтёры. Ситуацию усугубляла труднодоступность местности, чтобы добраться к которой полиции предстояло дважды пересечь реку Лена. Также было известно, что женщина к моменту поисков уже провела ночь в лесу и об её состоянии ничего не известно.
Благодаря собранной информации поисковики смогли оперативно определить предполагаемую зону нахождения пропавшей. Члены поискового отряда обнаружили её уже через два часа активных поисков, цепочками прочёсывая лесной массив.
Как выяснилось, женщина уже терялась в лесу при похожих обстоятельствах. Поэтому, оказавшись в лесу одна, она сохранила спокойствие. Сейчас её состояние расценивается как удовлетворительное.
В то же время в Качугском районе полиция разыскивает другую жительницу Приангарья, которая потерялась во время сбора грибов со своей семьёй в районе села Харбатово. В мероприятии задействованы около пятидесяти человек, среди которых сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, волонтёры и лесная охрана.
Всего с начала сезона при помощи полиции в Иркутской области обнаружено более 20 заблудившихся в тайге сборщиков дикоросов. Полиция напоминает, что при походе в лес необходимо позаботиться о средствах связи и источнике дополнительного заряда к ним, а так же предупредить родственников или близких о том, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области заблудившаяся сборщица ягод провела ночь в тайге
Общество, Фото:
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