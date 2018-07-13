СМИ: «Улан-Удэстальмост» отнимает у бывших работников жильё





















По условиям злополучного договора, работодатель может лишить крыши над головой несколько семей. Сейчас заёмщик обратились в суд за защитой своего крова от посягательств со стороны управления предприятия.



- Пункт 6.3 ипотечного договора - это кабальный пункт, это рабский пункт, это пункт рабства. Потому что сказано буквально следующее: в случае расторжения трудовых отношений с предприятием, обязан выплатить в течении месяца полную сумму остатка, - сообщил Виталий Хонхоев, представитель бывших работников ЗАО «Улан-Удэстальмост».



Получается, работники уволены не по своей вине, но теперь должны либо выплатить всю сумму долга целиком, либо выселяться.



Судебные заседания по данному вопросу назначены уже на следующую неделю, уточняет АТВ.



Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация с «Улан-Удэстальмостом» остаётся напряжённой уже долгое время. Прошло уже

- Нас в связи с ликвидацией ЗАО «Улан-Удэстальмост» сократили в апреле. У нас с ЗАО «Улан-Удэстальмост» заключен договор ипотеки жилого дома. В договоре прописан пункт, что в случае расторжения трудового договора, мы обязаны внести оставшуюся сумму в течении месяца, - сообщил АТВ Дмитрий Ткачёв, бывший работник ЗАО «Улан-Удэстальмост».По условиям злополучного договора, работодатель может лишить крыши над головой несколько семей. Сейчас заёмщик обратились в суд за защитой своего крова от посягательств со стороны управления предприятия.- Пункт 6.3 ипотечного договора - это кабальный пункт, это рабский пункт, это пункт рабства. Потому что сказано буквально следующее: в случае расторжения трудовых отношений с предприятием, обязан выплатить в течении месяца полную сумму остатка, - сообщил Виталий Хонхоев, представитель бывших работников ЗАО «Улан-Удэстальмост».Получается, работники уволены не по своей вине, но теперь должны либо выплатить всю сумму долга целиком, либо выселяться.Судебные заседания по данному вопросу назначены уже на следующую неделю, уточняет АТВ.Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация с «Улан-Удэстальмостом» остаётся напряжённой уже долгое время. Прошло уже несколько забастовок рабочих в связи с невыплатой зарплат. По данному факту проводили проверку следователи. По последней информации, которая была озвучена на прошлой неделе, людям была частично выплачена задолженность – 5 млн рублей, часть приостановивших работу сотрудников вернулась в цеха.

Несколько лет назад сотрудники предприятия оформили ипотечные кредиты у своего работодателя, казалось бы, на взаимовыгодных условиях. И всё бы хорошо, если бы юридическое лицо ЗАО «Улан-Удэстальмост» не начал процедуру банкротства. И теперь эта ипотека затягивается петлей на шее. Около 3 недель назад люди получили уведомления с требованием освободить свои жилплощади, сообщает телекомпания АТВ.