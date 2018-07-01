Тыловики Бурятии прошли проверку на учениях

Военнослужащих нужно обеспечить трехразовым доброкачественным питанием, дать возможность полноценно отдохнуть и поспать, а также помыться, побриться и постирать свои вещи – вот те основные задачи, которые стоят перед тыловыми службами



А чтобы проверить готовность военных к их выполнению, на базе 1060-го отдельного батальона материального обеспечения 106-й гвардейской дивизии ВДВ в Тульской области собрались заместители командиров соединений и бригад по тылу, а также командиры ОБМО из Новороссийска, Пскова, Иванова, Улан-Удэ и других городов, где базируются воинские части воздушно-десантных войск.



Именно здесь проходили показные тактико-специальные учения, где срочники и контрактники 1060-го батальона первым делом поднялись по тревоге, провели марш-бросок и обустроились на местности, развернув полевые пункты питания и помывки, разместив склады и командный пункт.



Впрочем, что и где появилось в лесу – в так называемом пункте сосредоточения – было понятно только военным. Столовые и полевые кухни, хлебопекарня и боевые машины, баня и места размещения личного состава были глубоко вкопаны в землю, спрятаны в ложбинах и кустарниках, а сверху затянуты маскировочной сеткой. Чуть в стороне дожидались своего часа навесы из веток, землянка с укрепленными стенами, конусный шалаш, которому позавидовала бы вся ребятня советской эпохи, и несколько видов костров, предназначенных для каждого укрытия. И если бы здесь пролетал беспилотный летательный аппарат, он смог бы зафиксировать только привычный лесной ландшафт: массивы деревьев, ленты оврагов и одинокие кустарники.



По словам заместителя командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-майора Наримана Тимергазина, туляки ответственно подошли к выполнению поставленной задачи. Времени для этого было достаточно: в течение полугода здесь провели большую работу по подготовке личного состава, материальной базы и органов управления, чтобы показать порядок размещения и перемещения в полевых условиях, а также другие элементы тылового обеспечения.



После занятий на базе ОБМО 106-й дивизии десантники со всей России проведут подобные мероприятия в своих частях, сообщает ti71.ru.

