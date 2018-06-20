Иркутские полицейские нашли пропавших подростков из Хакасии

Молодые люди познакомились в Красноярске и на попутке добрались до Иркутской области



Полицейские Иркутской области нашли и вернули домой 17-летних парня и девушку, пропавших в апреле этого года из Усть-Абакана и Саяногорска в Хакасии.



Молодых людей обнаружили на стационарном посту «Рубеж» в Слюдянском районе Иркутской области за сотни километров от места жительства.Во время проверки документов у водителя микроавтобуса инспекторы ГИБДД обратили внимание на многочисленные вещи в салоне. При досмотре оказалось, что под грудой сумок прятались парень и девушка. У них не было документов и при общении с полицейскими они путались в своих показаниях.



Как выяснилось, водитель иномарки познакомился с несовершеннолетними в Красноярске, после чего они уговорили его отвезти их в Забакальский край якобы на заработки.



- Известно, что девушка состоит на учёт в полиции и регулярно попадала в поле зрения правоохранительных органов за неоднократные уходы из детского дома и образовательного учреждения. В свою очередь её приятель – студент местного училища – воспитывается в благополучной семье, уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Каким образом они познакомились и решили сбежать от родителей в другом регионе установят инспекторы по делам несовершеннолетних. С подростками проведены профилактические беседы о недопущении подобных случаев.



