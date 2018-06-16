МЧС в Бурятии подписало соглашение с Епархией

Они будут сотрудничать в профилактике лесных и бытовых пожаров
Начальник Главного управления сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии Александр Марков и митрополит Улан-Удэнского и Бурятского Савватий подписали соглашение.
Документ предусматривает участие Епархии в профилактике и предупреждении чрезвычайных ситуаций. В частности, священнослужители будут проводить просветительскую работу среди прихожан, а также сообщать в подразделения МЧС о лесных и бытовых пожарах.
Чрезвычайное ведомство, в свою очередь, будет проводить профилактические обследования на религиозных объектах, предоставлять епархии информацию о возникших чрезвычайных ситуациях с тем, чтобы представители церкви могли оказать морально-психологическую помощь и духовную поддержку пострадавшим и членам их семей.
Александр Марков поблагодарил митрополита за оказание духовной поддержки сотрудникам МЧС и членам их семей, а также за укрепление и поддержание боевого духа спасателей.
- Многолетний опыт сотрудничества между Главным управлением и Епархией приводит нас сейчас к необходимости пересмотра ранее заключённого соглашения с учётом повышения эффективности профилактической работы. Учитывая значимость Русской православной церкви для российского общества в целом, Епархии в республике, работа, направленная на профилактику лесных и техногенных пожаров, позволит в конечном итоге выйти на конкретные показатели по снижению количества чрезвычайных ситуаций и сохранению жизни и здоровья наших жителей. Все это должно вылиться в определённый практический результат, - подчеркнул Александр Марков. – Ещё раз благодарю Епархию за те ежегодные мероприятия, которые мы проводим при поддержке церкви, – это благодарственный молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», является источником духовной силы и опоры для пожарных и спасателей, которые на своей работе рискуют своей жизнью.
В свою очередь митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий отметил, что у епархии и МЧС много точек соприкосновения, и взаимодействие с силовыми структурами в области предупреждения различных происшествий и правонарушений является одним из направлений деятельности церкви.
- Церковь говорит, что все, что мы совершаем во вред своему здоровью, природе, другим людям – это грех. Чаще всего чрезвычайные ситуации возникают из-за человеческого фактора, с негативными последствиями, порой с человеческими жертвами. Сотрудникам МЧС приходится рисковать своей жизнью, а порой и жертвовать ею, чтобы не допустить еще больших жертв. И это наша святая обязанность – призывать всех к неуклонному соблюдения всех правил безопасности, здесь мы должны обязательно сотрудничать, учить людей, призывать к порядку. Я признателен, что руководство Главного управления понимает всю важность нашего взаимодействия, - сказал владыка.
МЧС в Бурятии подписало соглашение с Епархией
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