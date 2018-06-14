В 2017 году в стационарных условиях медицинскую помощь в Бурятии получили 175,3 тысяч человек
Численность госпитализированных больных составила 17,8 на 100 человек населения, сообщает Бурятстат.
Средняя длительность пребывания одного больного в стационаре составила 12,4 дня.
При больничных организациях системы министерства здравоохранения республики развернуто 5 дневных стационаров на 73 места, на которых пролечено 4276 пациентов, средняя длительность лечения составила 7,7 дня. При амбулаторно-поликлинических организациях работает 32 дневных стационара на 979 мест, на которых пролечено 47967 пациентов со средней длительностью лечения 10,4 дня. Кроме того, при медицинских организациях были организованы стационары на дому, в которых пролечено 6787 больных со средней продолжительностью лечения 10,6 дня.
Жители Бурятии проводят в больницах в среднем по 12 дней
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