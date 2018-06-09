Российский Форрест Гамп прибежит всей семьёй на Байкал

В прошлом году Александр уже был в Улан-Удэ во время путешествия из Москвы в Пекин. За время своего нахождения в Бурятии он побывал в дацанах и даже приобрёл ритуальный кинжал. Также в сопровождении бурятских спортсменов он совершил беговую экскурсию по Улан-Удэ.Тогда же он отведал традиционное бурятское блюдо – буузы. Однако для бегуна они показались слишком жирными.