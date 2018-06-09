Российский Форрест Гамп прибежит всей семьёй на Байкал

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ этим летом в Бурятию вновь прибежит Российский Форрест Гамп - Александр Капер. Бегун организовал марафон «Путешествие в стиле Headliner». Он пробежит через 15 городов страны. Отправной точкой стал Орехово-Зуево, дальше спортсмен побежит по Чебоксарам, Уфе, Новосибирску, Иркутску, Улан-Удэ, Красноярску, Кемерову, Омску, Челябинску, Казани и Владимиру.
Кроме того, бегун в путешествие отправился не один, а со всей семьёй. Сейчас они находятся в Уфе и держат путь на Байкал.
- День пятый. Уфа. Едем на Байкал! - радостно пишет жена марафонца Мария.
Любители лёгкой атлетики ежедневно выкладывают в соцсети информацию о передвижениях и с удовольствием встречаются с местными жителями в городах маршрута. Также у них есть группа в WhatsApp, там они делятся впечатлениями о путешествии.
Кроме того, в рамках забега Александр Капер будет встречаться с детьми в детских домах, спортивных лагерях, школах. Таким образом, ультрамарафонец личным примером хочет показать, что имея цель можно добиться всего.
В прошлом году Александр уже был в Улан-Удэ во время путешествия из Москвы в Пекин. За время своего нахождения в Бурятии он побывал в дацанах и даже приобрёл ритуальный кинжал. Также в сопровождении бурятских спортсменов он совершил беговую экскурсию по Улан-Удэ.
Тогда же он отведал традиционное бурятское блюдо – буузы. Однако для бегуна они показались слишком жирными.
Ещё он был сильно впечатлён Байкалом и «встречей» с нетленным Пандито Хамбо Ламой Итигэловым. Спортсмен даже отметил, что дух ламы принял его.
Тогда же он отведал традиционное бурятское блюдо – буузы. Однако для бегуна они показались слишком жирными.
Ещё он был сильно впечатлён Байкалом и «встречей» с нетленным Пандито Хамбо Ламой Итигэловым. Спортсмен даже отметил, что дух ламы принял его.