Российский «Форрест Гамп» о Бурятии: Волшебная сказка со страниц древней книги

Также спортсмен рассказал о древней истории республики и уникальных народностях, которые в ней встречались.- Территория Бурятии являлась с глубокой древности составной частью Центрально-азиатской историко-культурной области. Население района прямо или косвенно в течение тысячелетий входило в орбиту грандиозных исторических событий этой части планеты. Интереснейшей страницей в древнейшей истории Бурятии является его гуннский период (конец III века до нашей эры - конец I века нашей эры). В гуннском государстве были собраны разноэтнические племена, прежде всего протомонгольские, частично прототунгусские и протоиранские. Согласно историческим свидетельствам, гунны создали мощное государство кочевников Центральной Азии, просуществовавшее три столетия. Позже был Чингисхан, - написал ультрамарафонец.Незабываемые впечатления у бегуна оставил и Байкал. По словам самого автора ни республика, ни озеро «не отпускают» его до сих пор.- Озеро Байкал и территория современной Бурятии относились к легендарной стране Баргуджин-токум, бывшей в составе коренного улуса кочевого государства монголов. Баргуджин-токум была объявлена Чингисханом заповедной землей предков. Даже Чингисхан ценил Байкал, в отличии многих бегунов за достатком. Здесь он совершил свои первые военные походы против меркитов, после чего началась эпоха великих монгольских завоеваний, завершившаяся созданием самой большой в истории человечества империи. Бурятия не отпускает меня до сих пор. Байкал не отпускает меня до сих, - добавил Капер.Большое впечатление на бегуна произвела «встреча» с нетленным Пандито Хамбо Ламой Итигэловым. Автор даже отметил, что дух ламы принял его. И спортсмен подробно описал легенду, связанную с этим феноменом.- Чудеса окружали меня все 200 дней забега из Москвы в Пекин. Одним из самых ярких - была встреча с нетленным Ламой Итигэловым в Иволгинском Дацане. Мне вышла выпала большая честь. Я стоял напротив него и думал о вечном. Духи Байкала нашептали Итигэлову, что я друг, и он принял меня. А я не о чем не волновался, - завершил рассказ автор.35-летний Александр Капер - российский бегун-путешественник, общественный деятель, бизнесмен. С 14 лет занимается любительским спортом. Уже пробежал несколько десятков сверхмарафонов. Общая длина всех забегов - более 100 тысяч километров.