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Российский «Форрест Гамп» о Бурятии: Волшебная сказка со страниц древней книги
Общество, 26.12.2017 14:30
Александр Капер рассказал про «встречу» с Хамбо Ламой Итигэловым и про Байкал
Как сообщал «Байкал-Daily», ультрамарафонец Александр Капер, которого называют российским «Форрестом Гампом», пробежавший 8 тысяч километров от Москвы до Пекина, 6 августа прибыл в Улан-Удэ.
За время своего нахождения в Бурятии он посетил дацан Ринпоче Багша, побывал в Иволгинском дацане и даже приобрёл ритуальный кинжал. Также в сопровождении бурятских спортсменов он совершил беговую экскурсию по Улан-Удэ.
Путешественнику очень понравилась Бурятия, и особенные впечатления у него оставил Байкал. Александр Капер даже написал рассказ о республике и её культуре, который разделил на 3 части. В первой он поделился общими впечатлениями и отметил то, что его поразило больше всего.
- Начинаю разбирать фотографии из забега от Москвы до Пекина и сегодня я проведу вам экскурсию по самому шаманскому региону из 53 регионов России, по которому я пробежал. Помимо шаманов в Бурятии находится центр российского буддизма. Мне выпала большая честь, когда я забегал в Иволгинский дацан побыть один на один с «Нетленным ламой» Итигэловым, почувствовать его и даже заглянуть ему в душу, - написал на своей странице в социальной сети бегун.
Непривычной показалась ему и национальная бурятская кухня. При этом он отметил, что еда очень сытная и, конечно же, попробовал буузы.
- Как только я перебежал границу с Иркутской областью и Бурятией сразу сменилось меню в придорожных кафе. Кухня у бурятов, потомков кочевых народов, очень сытная, сочная и довольно жирная. Номер один в списке национальных кушаний - позы (или по-бурятски - буузы), внешне напоминающие манты или хинкали. Самыми правильными считаются позы из рубленного мяса, а не из фарша, в некоторых районах их делают даже с рыбой. На бурятских дорогах стоят буддийские культовые сооружения, они называются субурганы. Если ты хочешь, чтобы дорога прошла без сложностей, то обязательно нужно остановится возле такого места, прочитать молитву «ом-мани-падме-хум» и оставит несколько монет. Духов здесь злить нельзя, - рассказал Александр Капер.
Вторую часть он посвятил «загадочной» атмосфере Бурятии, её шаманам и древним сказкам, добавив, что глубокий смысл республики удаётся понять не всем.
- Сказать, что Бурятия волшебная, это ничего не сказать. Духи, шаманы, загадочные люди, древние бурятские сказки с глубокими смыслами, которые я часто читаю дома. Не хочу никого обижать, но они не для всех, их не поймут вечные бегуны за достатком, рекордами - лишь тот, кто по настоящему ищет своё место на земле, своё предназначение, свою судьбу многое поймёт и прочитает между строк. Бурятия и есть эта волшебная сказка, которая пришла к нам со страниц древней книги, - написал Капер.
Также спортсмен рассказал о древней истории республики и уникальных народностях, которые в ней встречались.
- Территория Бурятии являлась с глубокой древности составной частью Центрально-азиатской историко-культурной области. Население района прямо или косвенно в течение тысячелетий входило в орбиту грандиозных исторических событий этой части планеты. Интереснейшей страницей в древнейшей истории Бурятии является его гуннский период (конец III века до нашей эры - конец I века нашей эры). В гуннском государстве были собраны разноэтнические племена, прежде всего протомонгольские, частично прототунгусские и протоиранские. Согласно историческим свидетельствам, гунны создали мощное государство кочевников Центральной Азии, просуществовавшее три столетия. Позже был Чингисхан, - написал ультрамарафонец.
Незабываемые впечатления у бегуна оставил и Байкал. По словам самого автора ни республика, ни озеро «не отпускают» его до сих пор.
- Озеро Байкал и территория современной Бурятии относились к легендарной стране Баргуджин-токум, бывшей в составе коренного улуса кочевого государства монголов. Баргуджин-токум была объявлена Чингисханом заповедной землей предков. Даже Чингисхан ценил Байкал, в отличии многих бегунов за достатком. Здесь он совершил свои первые военные походы против меркитов, после чего началась эпоха великих монгольских завоеваний, завершившаяся созданием самой большой в истории человечества империи. Бурятия не отпускает меня до сих пор. Байкал не отпускает меня до сих, - добавил Капер.
Большое впечатление на бегуна произвела «встреча» с нетленным Пандито Хамбо Ламой Итигэловым. Автор даже отметил, что дух ламы принял его. И спортсмен подробно описал легенду, связанную с этим феноменом.
- Чудеса окружали меня все 200 дней забега из Москвы в Пекин. Одним из самых ярких - была встреча с нетленным Ламой Итигэловым в Иволгинском Дацане. Мне вышла выпала большая честь. Я стоял напротив него и думал о вечном. Духи Байкала нашептали Итигэлову, что я друг, и он принял меня. А я не о чем не волновался, - завершил рассказ автор.
Справка:
35-летний Александр Капер - российский бегун-путешественник, общественный деятель, бизнесмен. С 14 лет занимается любительским спортом. Уже пробежал несколько десятков сверхмарафонов. Общая длина всех забегов - более 100 тысяч километров.
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