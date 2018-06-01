Российский Форрест Гамп вновь прибежит в Улан-Удэ

Александр Капер, прозванный журналистами российским Форрестом Гампом, 3 июня проведет беговую экскурсию по памятным местам города Орехово-Зуево Московской области
Мероприятие пройдет в рамках всероссийского спортивного турне премии «Headliner года». Александр стал победителем премии в 2018 году в номинации «спорт», награду он получил за 200-дневный беговой ультрамарафон «Москва-Пекин», проходивший в том числе через Орехово-Зуево.
Александр Капер проведет марафон «Путешествие в стиле Headliner» по 12 городам России. Орехово-Зуево - первая точка его турне. Дальше спортсмен побежит по Чебоксарам, Уфе, Новосибирску, Иркутску, Улан-Удэ, Красноярску, Кемерову, Омску, Челябинску, Казани и Владимиру. В рамках забега Александр Капер будет встречаться с детьми в детских домах, спортивных лагерях, школах. Бегун хочет на личном примере показать, что имея четкую цель, мотивацию и большое желание, можно добиться всего, независимо от того, где ты родился - в маленьком городке или в столице.
Принять участие в забеге 3 июня приглашаются все желающие. Каждый участник получит в подарок стильную спортивную футболку.
Премия «Headliner года» - это не только награждение выдающихся людей в своей области, но и реальные действия, мероприятия, направленные на улучшение жизни людей. Лидеры в номинациях премии были выбраны для того, чтобы на их примере вдохновить и мотивировать людей на достижение самых разнообразных целей, сообщает 1dom.ru.
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