В Улан-Удэ воздух прогреется до +10

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 20 марта в республике ожидается погода без осадков, вечером по юго-западу мокрый снег



Ветер восточный 2-7, местами 9-14 м/с.



Температура днем +4, +9, по югу и юго-западу до +14, по северным районам и Прибайкалью местами до -3.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура +8, +10.



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