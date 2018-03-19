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Норвежец в одиночку пересёк Байкал за 17 дней

Норвежец в одиночку пересёк Байкал за 17 дней
Общество,  Фото:ГТРК Иркутск
С собой у норвежского путешественника были только 80-килограммовые сани

Норвежский путешественник Теодор Йохансен пересёк Байкал за 17 дней, сообщает ГТРК Иркутск.

Стартовал норвежец в Култуке. Маршрут пролегал с юга на север — до Нижнеангарска - а это более 650 километров.

С собой у отважного туриста были лишь 80-килограммовые сани со снаряжением и продуктами. Ночевал он только на льду, в палатке.

Путешествие по замёрзшему озеру получилось экстремальным — глубокий снег, морозы за тридцать, ураганный ветер, труднопроходимые торосы. Весь путь Теодор планировал преодолеть за 30 дней, однако ему удалось это сделать всего за 17.

По словам норвежца, он первый из своих соотечественников, кто совершил подобный переход в одиночку.

Байкал путешественники
 
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