В Улан-Удэ детям провели занятия на интерактивном велотренажёре

22 декабря в Городском детском центре «Безопасное детство» прошло занятие на велотренажере



Урок для детей был необычным. Наряду с изучением правил дорожного движения, юные инспекторы практически могли закрепить свои знания на интерактивном велотренажёре «Пилот-1», сообщает УГИБДД по Бурятии.



- Основное преимущество тренажёра в том, что он моделирует все дорожные ситуации, которые могут возникнуть на проезжей части дорог, учитывая различные погодные условия, а велосипедист, который управляет настоящим велосипедом, должен в соответствии с ПДД справиться с предложенными заданиями. В Бурятии это единственный интерактивный тренажёр, который позволяет изучать и закреплять навыки управления велосипедом круглый год. Теперь такую возможность имеют все дети общеобразовательных учреждений, которые посещают данный центр, - сообщили в автоинспекции.



Идея приобретения принадлежит Бурятскому республиканскому отделению общественной организации Всероссийского общества автомобилистов, которое совместно с детским центром, приняли участие в гранте представляемым правительством Бурятии. Основная цель заключается в сокращении ДТП с юными велосипедистами. В 2016 году было ранено 20 несовершеннолетних, которые управляли велосипедами, что составило рост 100 процентов в сравнении с 2015 годом.



Занятия стали проходить интереснее, как для детей, так и педагогов, отметили сотрудники ГИБДД, которые поддержали инициативу общественной организации.



