21 марта

20 марта

Популярное

В Забайкалье воры украли технику, испугались и сожгли её

В Забайкалье воры украли технику, испугались и сожгли её
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они решили избавиться от улик

В полицию в посёлке Агинское Забайкальского края с заявлением о краже из квартиры обратилась местная жительница. Общая сумма ущерба составила 9500 рублей.

- Установлено, что хозяйка дома, уехав на длительное время из посёлка, попросила мать посмотреть за жилищем. Придя в очередной раз проверить квартиру, женщина обнаружила пропажу телевизора Dexpi, микроволновой печи LG, электрической плиты «Мечта» и музыкальной колонки Velton Park, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались знакомые хозяйки квартиры. Они знали о длительном отсутствии хозяев в доме.

Молодые люди взломали дверные запоры, проникли в жилище и совершили хищение. Украденное намеревались в дальнейшем продать, однако, испугавшись ответственности, сожгли всю технику.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
Происшествия, 21.03.2024
Заасфальтируют участок на месте провала чуть позже
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
Происшествия, 21.03.2024
Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть
В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
Происшествия, 21.03.2024
Трамваи простаивали более получаса
Отсидевший за убийство житель Бурятии побил сестру
Отсидевший за убийство житель Бурятии побил сестру
Происшествия, 21.03.2024
Суд вынес ему обвинительный приговор
В Бурятии задержали главврача больницы
В Бурятии задержали главврача больницы
Происшествия, 21.03.2024
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, 21.03.2024
Его не будет днём в посёлке Забайкальский
В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
Происшествия, 20.03.2024
Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^