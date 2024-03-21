Они решили избавиться от улик
В полицию в посёлке Агинское Забайкальского края с заявлением о краже из квартиры обратилась местная жительница. Общая сумма ущерба составила 9500 рублей.
- Установлено, что хозяйка дома, уехав на длительное время из посёлка, попросила мать посмотреть за жилищем. Придя в очередной раз проверить квартиру, женщина обнаружила пропажу телевизора Dexpi, микроволновой печи LG, электрической плиты «Мечта» и музыкальной колонки Velton Park, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались знакомые хозяйки квартиры. Они знали о длительном отсутствии хозяев в доме.
Молодые люди взломали дверные запоры, проникли в жилище и совершили хищение. Украденное намеревались в дальнейшем продать, однако, испугавшись ответственности, сожгли всю технику.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Забайкалье воры украли технику, испугались и сожгли её
Происшествия, Фото:
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