В Забайкалье воры украли технику, испугались и сожгли её

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они решили избавиться от улик



В полицию в посёлке Агинское Забайкальского края с заявлением о краже из квартиры обратилась местная жительница. Общая сумма ущерба составила 9500 рублей.



- Установлено, что хозяйка дома, уехав на длительное время из посёлка, попросила мать посмотреть за жилищем. Придя в очередной раз проверить квартиру, женщина обнаружила пропажу телевизора Dexpi, микроволновой печи LG, электрической плиты «Мечта» и музыкальной колонки Velton Park, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались знакомые хозяйки квартиры. Они знали о длительном отсутствии хозяев в доме.



Молодые люди взломали дверные запоры, проникли в жилище и совершили хищение. Украденное намеревались в дальнейшем продать, однако, испугавшись ответственности, сожгли всю технику.



Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

