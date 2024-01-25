Пьяный забайкалец едва не задушил мальчика и чуть не зарезал его мать

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Женщина с ребёнком успели убежать



36-летний житель посёлка Амазар Могочинского района обвиняется в покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По версии следствия, 23 января в посёлке Амазар подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения зашёл в один из частных домов, где напал на 10-летнего мальчика и попытался его задушить. В этот момент мать ребёнка набросилась на нападавшего и смогла спасти сына. Мужчина несколько раз ударил женщину ножом, причинив резаное ранение. Женщина смогла выбежать с сыном из дома и укрыться в доме соседки, а также сообщить о произошедшем в полицию.



- Подозреваемый был доставлен полицейскими следователям СК, которые задержали его. Допрошены все участники этого инцидента. Следователи назначила судебные экспертизы, провели другие следственные действия, - сообщили в пресс-службе.



В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее задержанный мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.



