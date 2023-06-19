16-летние парень и девушка погибли по вине пьяного водителя
Российский союз автостраховщиков выплатит по 712 тысяч родителям 16-летних парня и девушки, которых насмерть сбил водитель «Лексуса» возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Соответствующее решение принял суд, сообщили в прокуратуре Бурятии.
- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел исковое заявление родителей несовершеннолетних, погибших в результате ДТП, о взыскании с Российского союза автостраховщиков компенсационной выплаты и штрафа за несвоевременное осуществление этой денежной выплаты. С учётом заключения прокурора суд взыскал с Российского союза автостраховщиков в пользу родителей каждого несовершеннолетнего компенсационные выплаты в размере 712 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило, - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль, на котором совершено ДТП, по договору ОСАГО не был застрахован.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП произошло в феврале 2021 года возле ж/д вокзала. 38-летний житель Иркутска нёсся на «Лексусе» на огромной скорости. Он сбил 16-летних парня и девушку, переходящих дорогу на свой зелёный сигнал светофора. Подростки погибли на месте.
Погибшие приходились друг другу троюродными братом и сестрой. Они учились в колледжах. После трагедии на место гибели подростков улан-удэнцы несли цветы и игрушки.
После ДТП водитель внедорожника скрылся с места, но вскоре был задержан. Как оказалось, иномарку он угнал у родственника. За рулём в момент наезда был пьян. На допросе он заявил, что «сшибал кого-то», а скрылся, потому что испугался.
Летом 2021 года суд назначил иркутянину 15 лет лишения свободы. Наказание мужчина отбывает в колонии строгого режима.
Страховщиков обязали заплатить родителям насмерть сбитых в Улан-Удэ подростков
Происшествия, Фото:
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