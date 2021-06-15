В Улан-Удэ насмерть сбивший подростков водитель получил 15 лет

Сегодня Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибли двое подростков. Перед судом предстал ранее судимый (в том числе за угон машины и убийство) 38-летний житель Иркутска.
Мужчина признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД , повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».
В прокуратуре Бурятии сообщили, что суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили водительских прав сроком на три года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшная авария произошла вечером 23 февраля напротив железнодорожного вокзала. «Лексус» на огромной скорости сбил двух подростков. Они переходили «зебру» на свой зелёный. От тяжелейших травм оба скончались на месте.
Водитель с места скрылся, бросив автомобиль за перекрёстком. Но его вскоре нашли – в тот же вечер.
Выяснилось, что мужчина, житель Иркутска, угнал «Лексус» у родственника. В момент смертельного наезда он был пьян. После задержания мужчина признал вину.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина это уголовное дело было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства в Москве.
Погибшие в аварии 16-летние парень с девушкой были троюродными братом и сестрой, они учились в колледжах. Произошедшее с ними шокировало жителей Бурятии. После трагедии на место гибели подростков улан-удэнцы несли цветы и игрушки.
На страшное ДТП в те дни отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Он, с учётом всех обстоятельств, конечно, получит большой срок. Но детей родителям это уже не вернёт. И никому легче от этого не станет, - высказался он на счёт водителя «Лексуса».
- Он, с учётом всех обстоятельств, конечно, получит большой срок. Но детей родителям это уже не вернёт. И никому легче от этого не станет, - высказался он на счёт водителя «Лексуса».
Активисты возле «зебры» напротив вокзала, где они были сбиты, установили специальную табличку.