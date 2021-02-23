В Улан-Удэ задержали подозреваемого в смертельном ДТП







ДТП произошло сегодня около 18.20 по улице Революции 1905 года. Водитель «Лексуса»

ДТП произошло сегодня около 18.20 по улице Революции 1905 года. Водитель «Лексуса» сбил насмерть двух подростков на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Позже в Сети появилось кадры, на которых зафиксирован момент аварии.

В Улан-Удэ задержан предполагаемый 38-летний водитель иномарки, который совершил наезд на двух подростков. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.В настоящее время с мужчиной работают сотрудники полиции. Известно, что он ранее судим.- Водитель прибыл из Иркутской области, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства сейчас устанавливаются, - отметила в Facebook уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.