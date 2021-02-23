В Улан-Удэ задержали подозреваемого в смертельном ДТП

Известно, что мужчина ранее судим
В Улан-Удэ задержан предполагаемый 38-летний водитель иномарки, который совершил наезд на двух подростков. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В настоящее время с мужчиной работают сотрудники полиции. Известно, что он ранее судим.
- Водитель прибыл из Иркутской области, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства сейчас устанавливаются, - отметила в Facebook уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
ДТП произошло сегодня около 18.20 по улице Революции 1905 года. Водитель «Лексуса» сбил насмерть
двух подростков на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Позже в Сети появилось кадры, на которых зафиксирован момент
аварии.
Известно, что мужчина ранее судим
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